Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası çıkan tartışmada darbedilen 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 1 kişi darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yağmur kaza getirdi: Otomobil orta refüje çıktı
Yağmur kaza getirdi: Otomobil orta refüje çıktı
İçeriği Görüntüle

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK