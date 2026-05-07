Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası çıkan tartışmada darbedilen 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 1 kişi darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK