Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-8 Mayıs tarihleri arasında, il merkezinde 117 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 25 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 3 bin 241 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 13 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fiği, 235 adet sentetik ecza hapı, 2,64 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 174 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ