İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu, Zafer Çarşısı Kubbeli Camii civarında cezaevi firarisi Selahattin S.(37) yakalandı.

Hakkında çoğunluğu “karşılıksız çek düzenleme” ve “hırsızlık” suçlarından olmak üzere 23 dosyadan toplam 48 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.