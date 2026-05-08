Trendyol 1. Lig’de oynanan Çorum FK - Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesinde stada polis yeleği giyerek biletsiz girmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Karşılaşmanın oynandığı stat girişlerinde görev yapan ekipler, polis yeleği giyen 2 kişinin durumundan şüphelendi.

Yapılan kontrolde şahısların görevli polis olmadığı, kişilerden birinin eski polis olduğu belirlendi.

Biletsiz şekilde stada girmeye çalıştıkları öne sürülen 2 kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.