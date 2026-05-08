Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan noterlik için başvurular başladı.

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete ile münhal noterler için ilanları yayımladı. Noter alımı için şartlar, başvurular ve detayları kılavuzla yayımlandı. Bu kapsamda hangi il ve ilçe noterlikleri alım yapacağı detayları verildi. Adalet Bakanlığı’nın verdiği ilana göre Çorum Ortaköy Noterliği için başvurular alınacak.

Noterlik için atanmaya istekli olanların bir ay içinde Adalet Bakanlığının https://vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerektiği belirtildi.

Ortaköy Noterliğini 2025 yılı gayrisafi gelirinin 551 bin TL olduğunun tahmin edildiği belirtildi.