Çorum’da çölyak hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla, Çölyak Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Parkı’nda sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, hastalığa dikkat çekilerek sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Farkındalık yürüyüşüne Çorum İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, dernek üyeleri ile 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Yürüyüş öncesinde konuşan Uzm. Dr. Mustafa Azak, katılımcılara çölyak hastalığının belirtileri, tanı süreci ve glutensiz beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlik boyunca pankart ve dövizler taşınarak çölyak hastalığına dikkat çekildi. Düzenlenen yürüyüşle, çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştıracak toplumsal duyarlılığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise toplum sağlığının korunması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kronik hastalıklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

