Trendyol 1. Lig’de oynanan Çorum FK - Ankara Keçiörengücü karşılaşması sırasında tribünde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, karşılaşmayı tribünden takip eden 64 yaşındaki Sadık Saraç aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki taraftarların ihbarı üzerine sağlık ekipleri kısa sürede tribüne geldi.

İlk müdahalesi statta yapılan Saraç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen taraftarın, doktorların müdahalesinin ardından anjiyoya alındığı öğrenildi.