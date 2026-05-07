Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Armina Otel’de delegeler ve çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ile hazırlanan ortak liste ile seçime gidildi. Mustafa Şahin Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı oldu. Kongrede ayrıca Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Üst Kurul delegeleri de belirlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız üyeliklerine ise Ferman Zararsız, Fatih Doğan, Mustafa Çağlı ve Tolga Öztürk seçildi.

Çorum merkezde 51, ilçelerde de 37 olmak üzere 88 delegenin oy kullanacağı kongreyi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Hizmet-İş Kurucu Genel Başkanı 22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, Fatih Özüyağlı, bölge illerinin Hizmet-İş Şube Başkanları ile diğer davetliler de ilgiyle izledi.

Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın mesajının okunduğu genel kuruldu faaliyet raporu müzakere edildi. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu’nun ibra edildiği kongrede daha sonra ise konuşmalara geçildi.

“ÖNCE İNSAN ÖNCE EMEK”

Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, HAK-İŞ'in genel kurullarının birlik, beraberlik, huzur içinde geçtiğini, kuruldukları günden bugüne “önce insan, önce emek” sloganıyla çizgilerinden hiç sapmadan belediyelerle birbirini sosyal ortak gibi görerek büyüdüklerini ve bugün Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduklarını vurguladı.

“EV İŞÇİLERİ ÜYE OLSUN”

Hizmet-İş’in bugüne kadar işçisine hiçbir zaman yanlış yapmadığını, emekçiler için sağduyulu şekilde mücadele ettiklerini anlatarak taşeron işçilerin kadroya geçmesindeki mücadelelerini örnek veren Özdemir, şimdi de gündemlerine “ev işçileri” konusunu aldıklarını belirterek; “Türkiye'de 1 milyon 300 bine yakın ev işçisi var. Bunlar modern köleden daha kötü çalışıyorlar. Hiçbir hakları yok. Evlerin temizliğini yapıyorlar, çocuklara, yaşlılara bakıyorlar. Çoğu şirketler aracılığıyla gönderiliyor 3 bin liraya. Ellerine 1000 lira verilip gönderiliyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok, bu şekilde eziliyor. HAK-İŞ buna müdahale etti. 'Bundan sonra ev işçileri de kanun kapsamına alınmalı.' diye bir örgütlemeye başladık. Şu anda 130 bin ev işçisini üye yapmışız. Yarın bunları kanun mevzuatına alacağız. Belki bizim iş kolumuza girmeyecek ama HAK-İŞ Türkiye'de kanayan bir yarıya daha parmak basmış olacak. Çorum’da da bu şekilde 2 bin üye yaptık” dedi.

Halil Özdemir, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 52 günlük ilave ikramiye alması, kamu işçilerinin vergilerinin yüzde 10-15 ile sınırlandırılması, KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) çalışanlarına kadro verilmesi, emekli maaşları, ev işçileri konularında yeni kazanımlar için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

“ÇORUM BELEDİYESİ’NİN

BANKA BORCU KALMADI”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi’nin ülkede en çok konuşulan birkaç belediyeden biri olduğunu anlatan Başkan Aşgın, “Başka illere ve ülkelere gittiğim zaman mutlaka bir şekilde Çorum, geçmişten farklı olarak hep güzelliklerle, başarılarla gündeme geliyor. Çorum denildiğinde artık birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur iklimi akla geliyor. Gittiğimde tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar ise 'Çorum' dediğimizde yüzlerinde tebessüm oluşuyor. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturabilmişsek bu hepimizin başarısıdır. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediyecilikte mali disiplinin önemine dikkat çeken Aşgın, şunları kaydetti: “Geldiğimizde bütçesinin 3 katı borcu olan bir belediyeden, geçtiğimiz hafta itibarıyla müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. İller Bankası hizmet sözleşmeleri dışında herhangi kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı. Rabb'ime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu kadar sorunun, sıkıntının olduğu, mali yönden birçok sıkıntıların olduğu dönemde 'hiçbir bankaya bir kuruş borcumuz kalmamıştır' ifadesi bizim için gurur vesilesidir. Bunu Allah'ın izniyle hep birlikte başardık”

Mali disipline rağmen belediyecilik hizmetlerini de sürdürdüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, “2 bin 700'e yakın işçi ve memurumuz var. Memuruyla, işçisiyle, sendikamızla el ele, gönül gönüle en güzel hizmetleri birlikte yapıyoruz. Bizde iş aşkla yapılır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın ülkede en iyi toplu sözleşmelerden birine imza attıkları Mustafa Köroğlu’na hizmetleri için teşekkür ederek, yeni görev alacak olan Mustafa Şahin’e de yeni dönemde başarı dileyerek kasaları uygun olduğu sürece imkanları geliştikçe Çorum Belediyesi çalışanlarının özlük haklarının daha da iyiye gideceğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Tanrıverdi’nin Hak-İş ve Hizmet-İş’in kuruluşundan bugüne yaşadıkları zorluklar ile milletvekilliği döneminde çalışma haklarına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi vererek Mustafa Köroğlu’na hizmetleri için teşekkür ettiği kongrede “Hizmet-İş’te bayrak yarışı olacaktır. Önemli olan birlik beraberliğimizi korumamız. Hizmet-İş sıcak bir aile yuvasıdır” dedi.

KÖROĞLU BIRAKTI

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan’ın konuşması ile devam eden kongrede Mustafa Köroğlu da sendikanın ilimizde 1998’de kuruluşunda görev aldığını, 2014 yılından beri başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlattı. “Herşeyin bir sonu vardır” diyerek kendi isteği ile yeni dönemde görev almayacağını belirten Köroğlu buna rağmen Hak-İş davasından vazgeçmediğini, kendisinin ihtiyaç duyulduğunda her zaman yardıma hazır olduğunu ve bugüne kadar görev yaptıkları tüm isimlere hizmetleri için teşekkür ettiğini söyledi.

ŞAHİN’DEN MESAJ

Bugüne kader sendikalarına hizmette bulunan Mustafa Köroğlu’na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mustafa Şahin de kırmadan dökmeden güzel bir seçim sürece geçirdiklerini, barış ve kardeşlik ortamını bozmadıklarını vurguladı.

Bundan sonra da bütünleştirici, işçi barışına katkı sağlayan, şeffaf bir yönetim ile imkanlar elverdiği ölçüde hakların daha üst seviyelere çıkması için hizmetlerini sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Şahin; “İşçi barışı ve aile bütünlüğü kırmızı çizgimiz olacak. Haklarımızdan ferağat etmeyeceğiz. İyi bir ekip çalışması ile masada güçlü temsille kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden tüm üyelerimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

YENİ YÖNETİM

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına Mustafa Şahin seçildi. Buna göre sendikanın yeni Şube Yönetim Kurulu Mustafa Şahin, Adem Yalçınkaya ve Alparslan Ceylan’dan; Denetleme Kurulu: Alpay Tosundereoğlu, Selvet Akbaş ve Recep Eker’den; Disiplin Kurulu: Kubilay Erol, Kübra Torun ve Mustafa Özkaya’dan oluşurken Üst Kurul Delegeleri ise Mustafa Şahin, Adem Yalçınkaya, Tamer Selbest, Volkan Olukçu ve Murat Oral oldu.