İl Sağlık Müdürlüğünce 23 Nisan Ortaokulu bahçesinde kurulan stantta görevli sağlık personelleri, öğrencilere ilk yardımın hayat kurtarmadaki önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ambulans içerisinde bulunan sağlık ekipmanları tanıtılırken, ekipler tarafından araçta kullanılan cihazların görevleri anlatıldı.

Stantta ayrıca kalp masajı ve Heimlich manevrası uygulamalarının gösterildiği eğitim mankenleri sergilendi. Öğrenciler, sağlık ekiplerine merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi aldı.

Sağlık görevlileri, ilk yardım bilgisinin her an ve her yerde gerekli olabileceğine dikkati çekerek, doğru ve zamanında müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

Etkinlikte öğrenciler, ambulansı yakından inceleme ve uygulamalı ilk yardım eğitimlerini izleme fırsatı buldu.