Başkan Aşgın, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar ile ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi Özel” programının canlı yayın konuğu oldu.

Aşgın, trafik tıkanıklığının doruğa çıktığı Gazi ve İnönü caddelerinde, esnaf tarafından da talep edilen park yasağının haftaya başlayacağını ilk olarak bu programda kamuoyuna duyurdu.

Kentin ana caddelerinde trafik akışının yavaşlamasına, yer yer durmasına neden olan sıkışıklığa uzun süredir çözüm aradıklarını ifade eden Başkan Aşgın, caddelere sabahtan bırakılıp akşama kadar alınmayan araçların bu tıkanıklıkta önemli bir etken olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Elektronik Denetim Sistemi (EDS) uygulaması ile ilgili olarak Konya ve Balıkesir’in pilot il seçildiğini öğrenince, İçişleri Bakanımız, Çorum’un asli hemşehrisi Sayın Mustafa Çiftçi ile görüştük; lütfettiler, Çorum’u da 3. pilot il olarak kabul ettiler. Bakanlık tarafından bu iki caddeye ‘park lamba’ sistemi kuruldu.”

“Önümüzdeki hafta düğmeye basıyoruz; Atatürk Lisesi ile Anitta Otel arasında saat 07.00-20.00 arasında 15 dakika ücretsiz park uygulaması başlayacak. Dörtlülerini yakarak 15 dakikayı geçmeyecek şekilde park eden araç sahipleri işlerini, alışverişlerini yapabilecekler. Ama, 16. dakika plakalarına otomatik olarak ceza yazılacak. Böylelikle, ana caddelerimizde belirli bir rahatlama sağlamış olacağımıza inanıyoruz.”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un her sorununa sahip çıkan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tüm Çorumlular adına şükranlarını da ifade etti.