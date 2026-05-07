Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu bugün Armina Otel’de gerçekleştirildi. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu'nun adaylıktan çekildiği seçime tek liste halinde gidildi.

Sendikanın yeni Şube Başkanı Mustafa Şahin olurken, yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Adem Yalçınkaya, Alparslan Ceylan

Denetleme Kurulu: Alpay Tosundereoğlu, Selvet Akbaş, Recep Eker

Disiplin Kurulu: Kubilay Erol, Kübra Torun, Mustafa Özkaya

Üst Kurul Delegeleri: Mustafa Şahin, Adem Yalçınkaya, Tamer Selbest, Volkan Olukçu, Murat Oral

Babacan'ın Çorum programı belli oldu
Muhabir: Haber Merkezi