Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu bugün Armina Otel’de gerçekleştirildi. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu'nun adaylıktan çekildiği seçime tek liste halinde gidildi.
Sendikanın yeni Şube Başkanı Mustafa Şahin olurken, yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu: Adem Yalçınkaya, Alparslan Ceylan
Denetleme Kurulu: Alpay Tosundereoğlu, Selvet Akbaş, Recep Eker
Disiplin Kurulu: Kubilay Erol, Kübra Torun, Mustafa Özkaya
Üst Kurul Delegeleri: Mustafa Şahin, Adem Yalçınkaya, Tamer Selbest, Volkan Olukçu, Murat Oral
