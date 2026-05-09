Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altının kaldırılması yönündeki açıklamalara sert tepki gösterdi. Değerli taş sektöründen bir yöneticinin “gram ve çeyrek altın kaldırılsın” sözlerini değerlendiren Memiş, bunun toplumun tasarruf alışkanlıklarına doğrudan müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Söz konusu önerinin ticari bir yönü olabileceğini ifade eden Memiş, açıklamaların arkasında sektör çıkarlarının bulunabileceğini dile getirdi.

“Dar gelirli vatandaş hedef alınıyor”

Küçük yatırımcıların bu sistemin dışında bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle dar gelirli vatandaşların gram ve çeyrek altınla birikim yaptığını belirtti.

Daha önce küçük gramajlı altınların ve bazı yatırım ürünlerinin yasaklandığını hatırlatan Memiş, bu tür adımların tasarruf kültürünü zorlaştırdığını ifade etti.

Tepki gösterdi

Daha önce düşük gramajlı altınların ve çekili altının yasaklandığını hatırlatan Memiş, "Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Bu insanlar çekili altın alıyordu, işçiliksiz altın alıyordu, parasına göre makasla kestiriyordu, kenara koyuyordu. Onu yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı. Onu da yasaklayın"

Altın fiyatları ne olacak?

Altın ve piyasalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, "Çok arafta olan bir piyasayı geride bırakıyoruz. Bir gün anlaşma haberi geliyor, piyasalar yükseliyor. Akşam tekrar bombalar havada uçuşuyor deniliyor. Manipülasyon piyasası devam ediyor" dedi.

Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek tutulmaya çalışılacağını savunan Memiş, "Petrol fiyatlarını ısrarla 100 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya gayret gösterecekler yıl sonuna kadar" ifadesini kullandı.

Bakır detayı dikkat çekti

Yüksek petrol fiyatlarının elektrikli araç dönüşümünü hızlandıracağını savunan Memiş, enerji ve bakır sektörüne dikkat çekti:

“İnsanlar araç almaktan vazgeçecekler, elektrikli araç alacaklar. Yapay zekâdan ve elektrikli araçlardan faydalanmanız için bakıra da ihtiyacınız olacak. Gelecekte bakırın yıldızı parlayacak.”

Yeni ekonomik düzende insanların sahiplik yerine kiralama modeline yönlendirildiğini ileri süren Memiş, "Para kazanma devri yok. Yıl sonuna kadar da böyle. Parana sahip çık, kenarda sessizce bekle" dedi.

Konuşmasında sosyal sınıf farkına da dikkat çeken Memiş, "Konuşan insanın hayat standartlarına bakmam lazım. Arabasına, evine, çoluğunun çocuğunun okuluna bakmam lazım. Bir de o çeyrek altın alan gariban insana bakmam lazım. Evine bakmam lazım, ödediği kiraya bakmam lazım."

