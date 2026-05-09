Keçiörengücü maçında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Çorum FK taraftarı Sadık Saraç’ı Çorum Futbol Kulübü oyuncuları Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan ve Atakan Cangöz hastanede ziyaret etti.

Keçiörengücü maçında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Çorum FK taraftarı Sadık Saraç’ı Çorum Futbol Kulübü oyuncuları Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan ve Atakan Cangöz hastanede ziyaret etti.

Sadık Saraç’ın durumunun iyiye gittiği birkaç gün içerisinde taburcu olacağı öğrenilirken, Saraç’ın yakınları Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu ve arayan herkese teşekkür etti.