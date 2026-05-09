Anadolu Profesyonel Şefler Birliği (ANPOŞEF), gastronomi kültürünü genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorum'da şeflerle gençleri bir araya getirdi. Şef Hüseyin Şipal öncülüğünde, Şef Cansu Tekin, Şef Mehtap Poyraz ve Şef Bilge Örnek proje kapsamında gençlerle bir araya geldi. Program, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Osmanlı saray mutfağı temasıyla düzenlenen etkinlikte panel, söyleşi, kariyer planlaması ve atölye eğitimleri yer aldı.

Usta şefler, gastronomi eğitimi alan öğrencilere mesleki deneyimlerini aktardı.

Etkinliğin sonunda, Anadolu mutfak kültürünün korunması, geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve gençlerin gastronomi alanında kariyer planlamalarına destek olunması hedeflendiği belirtildi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler şeflerle birlikte hazırladıkları yemekleri tattı.

Etkinlikte konuşan Şef Hüseyin Şipal, “ANPOŞEF sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında mutfak, gastronomi, mutfak sanatları, tarihi yemeklerimiz, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz, Osmanlı saray mutfağı yemeklerimizi alıp başka başka coğrafyalara tanıtan, tanıştıran bir yapı ve tattıran bir yapı. Bununla, bu yapıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinden şeflerimizle Anadolu'yu karış karış geziyoruz. İllerdeki teknik, mesleki Anadolu liselerindeki aşçılık bölümündeki kız çocuklarımıza destek veriyoruz, onlara bu mesleğin önemini anlatıyoruz. Ekonomik anlamda güçlü olmalarını, meslek sahibi olmalarını ama bu yolda ve serüvende, süreçte onların ecdat ve ata mutfağını da bilmelerini istiyoruz. Yani biz bunun toplumsal hafıza, kültürel miras olduğunu çocuklara anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Programın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Okul Müdürü Mine Çetin tarafından şeflere teşekkür belgesi takdim edildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı