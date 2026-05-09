Vali Çalgan, annelerin sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıklarıyla hayatın en kıymetli varlıkları olduğunu belirterek, “Hayatımızın en değerli hazinesi olan annelerimiz, bizlere yol gösteren ve geleceğimizi şekillendiren en önemli rehberlerdir. Karşılıksız sevgileriyle evlatlarını büyüten annelerimiz, her koşulda bizleri koruyan en güvenli limanımızdır” ifadelerini kullandı.

Annelerin sadece aile içinde değil, toplumun huzuru ve geleceği açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Çalgan, onların yetiştirdiği nesiller sayesinde toplumun güçlendiğini kaydetti.

Mesajında, Hz. Muhammed’in “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisini hatırlatan Çalgan, annelerin değerinin bu sözle en güzel şekilde ifade edildiğini belirtti. Annelerin rızasının ve duasının en büyük kazanç olduğunu dile getiren Çalgan, onların yalnızca Anneler Günü’nde değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Annelerin fedakârlıkları sayesinde sağlıklı nesiller yetiştiğine dikkat çeken Çalgan, “Onların sabrı ve özverisi bizlere her alanda örnek olmaktadır. Annelerimizin bizlere kattığı değerleri yaşatmak ve emeklerini boşa çıkarmamak en önemli sorumluluğumuzdur” dedi.

Vali Çalgan mesajının sonunda, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR