Belediye Meclisi’nde alınan kararla festivale katılım için Başkan Aşgın’a yetki verildi. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Aşgın, şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Çorum’un estetik ve cazibe merkezi haline getirilmesi için projeler geliştirdiklerini belirten Aşgın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’den bu ağa şu anda dört şehrin dahil olduğunu hatırlatan Aşgın, “İnşallah beşinci şehir olma noktasında önemli bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Turizm Fuarı’na da katıldıklarını belirten Aşgın, Çorum’un burada güçlü bir şekilde temsil edildiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Aşgın, katılacakları San Sebastián Gastronomika Festivali’nin dünyanın en prestijli gastronomi etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu festivale her şehir ya da ülke katılamıyor, davet usulüyle katılım sağlanıyor” dedi.

Bu yıl festivale davet edilen ilk şehrin Çorum olduğunu belirten Aşgın, bunun büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Gastronomi alanındaki çalışmaların bu davette etkili olduğunu söyleyen Aşgın, Çorum’un bu organizasyonda kültürünü ve mutfağını uluslararası arenada tanıtma imkânı bulacağını belirtti.

Aşgın, festivalin Çorum’un tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şehrin en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi