Boruç, mevcut sosyal destek kapsamında emeklilere verilen 2.000 TL’lik yardımın yetersiz olduğunu belirterek, emekli maaşları ve kira fiyatları üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Emekli maaşlarının 18.000 ila 22.000 TL arasında değiştiğini, kira bedellerinin ise birçok mahallede 15.000 TL seviyesinin altına düşmediğini ifade etti.

Önerinin siyasi bir amaç taşımadığını vurgulayan Boruç, konunun toplumun genelini ilgilendirdiğini belirterek, “Hepimizin annesi, babası, kardeşi emekli olabilir. Bu nedenle bu mesele siyaset üstü bir konudur” dedi.

Ülkede ekonomik şartların ağırlaştığını ve en çok emekliler ile asgari ücretlilerin etkilendiğini ifade eden Boruç, belediyenin imkanları ölçüsünde daha fazla destek sağlayabileceğini söyledi.

Yaptıkları çalışmalara göre bu destekten yaklaşık 1.000 ila 2.000 kişinin yararlanabileceğini belirten Boruç, uygulamanın belediyeye maliyetinin 10 ila 20 milyon TL arasında olacağını ifade etti. Bu rakamın belediye bütçesi içinde karşılanabilir olduğunu savundu.

Boruç ayrıca, kişi başı 10.000 TL’lik bir destek verilmesi halinde toplam maliyetin yaklaşık 10 milyon TL civarında olacağını belirterek, bunun sosyal belediyecilik açısından önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Önergenin kabul edilmediğini hatırlatan Boruç, “Takdiri Çorumlu emeklilerimize ve hemşehrilerimize bırakıyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi