Konuşmasına, SMA hastası Mustafa Baran için destek çağrısıyla başlayan Yılmaz, henüz iki yaşına girmemiş olan bebeğin tedavisi için kampanya yürütüldüğünü hatırlattı. Tedavi ücretinin büyük bölümünün bağışlarla karşılandığını, ancak hâlâ önemli bir kısmın eksik olduğunu belirten Yılmaz, “Çorum’un yardımseverliğini bir kez daha gösterelim ve Mustafa Baran yavrumuza destek olalım” diyerek meclis üyelerine ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

"VATANDAŞ CEZAYLA KARŞI KARŞIYA!"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerinde Gazi Caddesi’ndeki otopark sorununa değinen Yılmaz, yıllardır çözülemeyen bu sorunun cezai yaptırımlarla giderilmeye çalışıldığını savundu. Elektronik Denetim Sistemi (EDS) uygulamasının devreye alınacağını hatırlatan Yılmaz, sistemin otomatik olarak ceza keseceğini belirterek, “Vatandaş bir dakika, hatta saniyelerle bile gecikse ceza ile karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Sorunun temelinde plansızlık olduğunu ileri süren Yılmaz, otopark gelirlerinin kullanımına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı. Yılmaz, “Otopark hesaplarında toplanan paralar ne kadardır ve bu paraların ne kadarı yeni otopark yapımında kullanılmıştır?” diye sordu.

"ÖZEL OTOPARK ÜCRETLERİ YÜKSEK"

Trafik sorununa kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, alt ve üst geçit projeleri ile kapsamlı bir ulaşım planının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Özel otopark ücretlerinin yüksekliğine de dikkat çeken Yılmaz, belediyenin denetim mekanizmasını devreye alması gerektiğini söyledi.

"ÇİMENTO ARAZİSİNDE HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR"

Konuşmasında çimento fabrikası arazisine ilişkin sürece de değinen Yılmaz, söz konusu alanla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Belediyenin araziyi BELTAŞ’a devrettiğini ve ardından Emlak Konut ile anlaşma yapıldığını hatırlatan Yılmaz, 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihalede yaklaşık 330 bağımsız bölüm ve 55 iş yerinin planlandığını ifade etti.

İhalenin hasılat paylaşımı modeliyle yapıldığını kaydeden Yılmaz, belediyenin bu projeden elde edeceği payın düşük olduğu görüşünü dile getirdi. Projenin belediye tarafından doğrudan yürütülmesi halinde daha fazla gelir elde edilebileceğini savunan Yılmaz, bu kaynakların şehir hizmetlerine aktarılabileceğini sözlerine ekledi.