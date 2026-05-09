Yetki verilmeden önce meclis üyelerine konu hakkında detaylı bilgi veren Başkan Aşgın, Gazi ve İnönü caddelerinde yaşanan parklanma sorununun uzun yıllardır devam ettiğini belirtti. Sorunun çözümü için geçmişte birçok yöntemin denendiğini ifade eden Aşgın, kalıcı bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Aşgın, benzer sorunların başka illerde nasıl çözüldüğünü araştırdıklarını belirterek, özellikle Amasya ve Sivas’ta Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile başarılı sonuçlar alındığını gördüklerini ifade etti. Yerinde incelemeler yapıldığını, esnaf ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı’nın daha önce Konya ve Balıkesir’de merkezi caddelerde EDS uygulamasını pilot proje olarak hayata geçirdiğini hatırlatan Aşgın, Çorum’un da üçüncü pilot il olması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Son dönemde esnaftan gelen “15 dakika ücretsiz park” taleplerine de değinen Aşgın, bu talepler ile Bakanlık desteğinin birleştiğini ve sistemin altyapısının tamamlandığını belirtti. Kameraların kurulduğunu ve sistemin uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etti.

Yeni uygulamaya göre, Atatürk Lisesi köşesinden Anitta Otel’e kadar olan güzergâhta EDS sistemi devreye alınacak. Sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak uygulamada, araçlar ilk 15 dakika ücretsiz park edebilecek. Ancak 16. dakikadan itibaren sistem otomatik olarak ceza işlemi uygulayacak.

Aşgın, uygulanacak cezaların belediye tarafından değil, İçişleri Bakanlığı tarafından kesileceğini vurgulayarak, sistemin tamamen Bakanlık projesi olduğunu ve tahsilatın da Bakanlık tarafından yapılacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi

Park süresinin yetersiz olduğu yönündeki eleştirilere de değinen Aşgın, Amasya ve Sivas’ta da aynı sürenin uygulandığını belirtti. 15 dakikadan uzun süreli parklar için çevredeki otoparkların kullanılmasını önerdi.Belediyeye ait otopark kapasitesinin artırıldığını kaydeden Aşgın, Kadeş Barış Meydanı altında bulunan 300 araç kapasiteli otoparkın hizmete alındığını, ayrıca belediye binası altında 216 araçlık yeni otoparkın da vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Arif Ersoy Caddesi’nde yeni bir otopark projesinin de kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Başkan Aşgın’a Emniyet Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi kapsamında protokol imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi. Yeni uygulamanın, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltması bekleniyor.