Aşgın, 15 dakikalık parklanma uygulamasına yönelik eleştirilerin netleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu konuda bir iç polemik oluşturmak istemiyorum. Yaptığımız işin doğruluğuna inanıyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Çimento fabrikası arazisiyle ilgili değerlendirmelere de değinen Aşgın, bazı isimlerin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını ifade ederek, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İhale sürecinin devam ettiğini hatırlatan Aşgın, bu aşamada firma ismi paylaşmanın uygun olmadığını belirtti. Süreç tamamlandığında Emlak Konut aracılığıyla Çorumlu bir firmanın projeyi üstlendiğinin görüleceğini ifade eden Aşgın, bunun gurur verici olacağını söyledi.

Projeye ilişkin değerlendirmesinde Aşgın, söz konusu alanda yeni bir şehir kurulduğunu vurgulayarak, “Emlak Konut kalitesinde büyük şehirlerde gördüğümüz nitelikli bir proje Çorum’da hayata geçiriliyor” dedi.

Başkan Aşgın, sürecin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyunun gelişmeleri daha net göreceğini belirterek, “Hep birlikte gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ