Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın başta olmak üzere gümüş, petrol, borsa ve döviz piyasalarına ilişkin kritik seviyeleri paylaştı. Haftaya damga vuracak gelişmelere işaret eden Memiş, özellikle altın tarafında yatırımcıların yakından takip etmesi gereken noktaları anlattı.

ALTINDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Memiş, ons altının kısa vadede dalgalı bir görünüm sergilediğini belirterek, satış baskısına rağmen toparlanma ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Hafta ortasından itibaren yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğine dikkat çeken uzman isim, yatırımcıların kritik seviyeleri yakından izlemesi gerektiğini vurguladı.

“SATACAKLAR ACELE ETMESİN”

Gram altının ons altını takip ettiğini hatırlatan Memiş, kısa vadede belirli bir bant aralığının öne çıktığını söyledi. Altın satmayı planlayan yatırımcılara “acele etmeyin” uyarısında bulunan Memiş, önümüzdeki günlerde fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini dile getirdi.

ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT

Buna karşılık altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ya da alım fırsatı kollayanlar için mevcut seviyelerin değerlendirilebileceğini belirten Memiş, bu grubun daha hızlı hareket edebileceğini ifade etti.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Piyasalarda yönün belirlenmesinde küresel gelişmelerin etkili olduğunu belirten Memiş, özellikle ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin haftanın en önemli başlıklarından biri olacağını söyledi.

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji ve emtia fiyatlarını etkilediğine dikkat çeken Memiş, bu durumun altın ve gümüş fiyatlamalarında da belirleyici olduğunu kaydetti.

GÜMÜŞTE DE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Gümüş piyasasında da kısa vadeli dalgalanmaların sürdüğünü belirten Memiş, önümüzdeki günlerde toparlanma ihtimalinin masada olduğunu ifade etti.

BORSA VE DÖVİZDE SAKİN GÖRÜNÜM

Borsa tarafında belirli direnç seviyelerinin takip edildiğini aktaran Memiş, döviz piyasasında ise son verilerin ardından daha sakin bir seyir izlendiğini söyledi.

