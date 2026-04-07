Türkiye’de konut ve sanayi tip boyaların büyük kısmını üreten Polisan Holding’in çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Bitlis Ailesi, Polisan Holding bünyesinde halihazırda yüzde 77,72 oranında payı elinde bulunduruyordu.

SÜREÇ ONAYLANDI

Polisan Holding’in yaz aylarında başlayan satış süreci, yasal onayların tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Bitlis Ailesi ile CoreX arasındaki hisse devri anlaşması, kamu denetiminden geçti. Satış için beklenen Rekabet Kurumu (RK) onayı süreci tamamlandı.

POLİSAN HOLDİNG DEVREDİLDİ!

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, devir işleminin önündeki yasal engellerin kalktığı açıklandı. Böylece, Polisan Holding Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketine devredildi.

BİLDİRİM YAPILDI

Polisan Holding, konut ve sanayi tipi boyaların büyük kısmını üretiyordu. Holding tarafından alıcı tarafın dün geri bildirimde bulunduğu belirterek şu ifadelere yer verildi: "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir."