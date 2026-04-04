Kamu-Sen İl Temsilcisi Dağaşan, memur ve emeklilerin her geçen gün daha da yoksullaştığını belirterek, mevcut ekonomik politikaların dar gelirliyi korumakta açıkça başarısız olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre Mart ayında enflasyonun %1,94, yılın ilk üç ayında ise %10,04’e ulaştığını hatırlatan Dağaşan, “Daha yılın başında verilen maaş artışı fiilen yok olmuştur. Maaşlar daha cebe girmeden erimiştir” ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyon hedefinin daha ilk çeyrekte büyük ölçüde yakalandığına dikkat çeken Emir Dağaşan, bu tablonun ekonomik yönetimin gerçeklerden koptuğunu gösterdiğini savundu. Enerji fiyatlarındaki küresel artışların henüz tam olarak yansımadığını belirten Dağaşan, “Asıl fırtına daha gelmedi” diyerek önümüzdeki dönemde tabloyu daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu.

Ocak ayında yapılan %11’lik zam ve 1000 TL’lik seyyanen ödemenin kısa sürede buharlaştığını ifade eden Dağaşan, milyonlarca memur ve emeklinin giderek artan borç yükü altında ezildiğini söyledi.

Açıklamada, yaklaşık 25 milyon kişinin doğrudan etkilendiği bu sürecin sosyal dengeleri de tehdit ettiğini vurgulayan Kamu-Sen İl Temsilcisi Dağaşan, enflasyonla mücadele adı altında sabit gelirlinin ezildiğini de belirterek şu sert talepleri dile getirdi: “Derhâl ek zam yapılmalı. Refah payı zorunlu hale getirilmeli. Eşel mobil sistemi vakit kaybetmeden uygulanmalı”

“Bu gidişle 2026 yılı memur ve emekli için kayıp yıl değil, yıkım yılı olacaktır” diyen Emir Dağaşan, yetkililere seslenerek, “Artık oyalama değil, somut ve adil adımlar atılmalıdır” çağrısında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen’in kamu çalışanlarının hakkını savunmaya devam edeceği belirten Dağaşan; “Emeğin yok sayılmasına sessiz kalmayacağız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR