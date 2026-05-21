ATM'lerde yapılan güncellemeyle beraber en yüksek günlük nakit çekim tutarı 60 bin TL oldu.

Peki hangi banka ne kadar veriyor?

İşte ATM'lerde günlük nakit para çekme limitleri...

DENİZBANK

10.000 TL nakit + 10.000 TL QR

HSBC BANK

10.000 TL nakit + 10.000 TL QR

AKBANK

10.000 TL nakit + 10.000 TL QR

HALK BANKASI

10.000 TL nakit + 10.000 TL QR

ZİRAAT BANKASI

10.000 TL nakit + 10.000 TL QR

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

15.000 TL nakit + 15.000 TL QR

ING BANK

15.000 TL nakit + 15.000 TL QR

YAPI VE KREDİ

15.000 TL nakit + 15.000 TL QR

VAKIFBANK

20.000 TL nakit + 5.000 TL QR

İŞ BANKASI

20.000 TL nakit + 20.000 TL QR

GARANTİ BBVA

20.000 TL nakit + 20.000 TL QR

QNB FİNANSBANK

50.000 TL nakit + 50.000 TL QR

ENPARA

60.000 TL nakit + 10.000 TL QR

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Kaynak: TGRT Haber