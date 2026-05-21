ATM'lerde yapılan güncellemeyle beraber en yüksek günlük nakit çekim tutarı 60 bin TL oldu.
Peki hangi banka ne kadar veriyor?
İşte ATM'lerde günlük nakit para çekme limitleri...
DENİZBANK
10.000 TL nakit + 10.000 TL QR
HSBC BANK
10.000 TL nakit + 10.000 TL QR
AKBANK
10.000 TL nakit + 10.000 TL QR
HALK BANKASI
10.000 TL nakit + 10.000 TL QR
ZİRAAT BANKASI
10.000 TL nakit + 10.000 TL QR
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
15.000 TL nakit + 15.000 TL QR
ING BANK
15.000 TL nakit + 15.000 TL QR
YAPI VE KREDİ
15.000 TL nakit + 15.000 TL QR
VAKIFBANK
20.000 TL nakit + 5.000 TL QR
İŞ BANKASI
20.000 TL nakit + 20.000 TL QR
GARANTİ BBVA
20.000 TL nakit + 20.000 TL QR
QNB FİNANSBANK
50.000 TL nakit + 50.000 TL QR
ENPARA
60.000 TL nakit + 10.000 TL QR