Enerji piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve yükselişler, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Özellikle ABD ile İran arasında beklenen barış sürecinin sekteye uğraması ve bölgede yeniden artan gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında artış görülürken, bu durum akaryakıt tabelalarında yeni değişiklik beklentisini de beraberinde getirdi.

MOTORİN GRUBUNDA 1,74 TL ARTIŞ BEKLENİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.

İŞTE ÇORUM'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.58 TL

Motorin: 69.16 TL

Otogaz: 34.04 TL