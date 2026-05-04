Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Buna göre, geçen ay yüzde 44,47 fiyat artışı görülen doğalgaz ve ilgili abonelikler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 11,14 azalışla yumurta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Nisan ayında en fazla fiyat artışı yüzde 44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelikler ile ilgili ürünlerde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 11,14 ile yumurta oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 19,32, elektrik yüzde 16,90, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 16,79, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 15,46, hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 14,63 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yüzde 1,29, içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler yüzde 1,21, birinci el motorlu taşıtlar yüzde 1,12, yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler yüzde 0,96, bisikletler yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı