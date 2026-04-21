Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Bakanlık, Ocak-Mart döneminde 14 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 40 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen ay İstanbul, 3 milyar 816 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 azalma yaşanan İstanbul'u, 3 milyar 159 milyon dolar ve yüzde 1,6 azalışla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolar ve yüzde 4,5 düşüşle İzmir takip etti. Dördüncü sırada 1 milyar 746 milyon dolarla Bursa yer alırken, beşinci sırada 1 milyar 192 milyon dolarla Ankara bulundu. Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ikinci beşli grubu oluşturan iller arasında yer aldı.

Mart ayı toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşerek 23 milyar 406 milyon dolardan 21 milyar 918 milyon dolara geriledi. Bu durum, küresel talep koşulları ve maliyet baskılarının ihracat performansına yansıdığını gösterdi.

İl bazında bakıldığında en büyük düşüş yüzde 21,7 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’un ihracatı 4 milyar 876 milyon dolardan 3 milyar 816 milyon dolara geriledi. Çorum’da yüzde 16,7, Manisa’da yüzde 14,7, Mersin’de yüzde 14,6 ve Hatay’da yüzde 13,7 oranında düşüş kaydedildi.

2026 yılı Ocak ayında 767, Şubat ayında ise 365 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşasa da 365 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Çorum’un 3 aylık ihracatı böylece 1 milyar 132 milyon dolara yükseldi.

