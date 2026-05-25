Almanya’nın köklü tekstil üreticilerinden Eterna, yaşadığı ekonomik krizi aşamayarak faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin tüm üretim tesisleri ve mağazaları haziran ayı sonunda kalıcı olarak kapatılacak.

TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA SATILIYOR

Tasfiye süreci kapsamında Almanya genelindeki mağazalarda bulunan tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı. 1863 yılında kurulan ve özellikle gömlek üretimiyle dünya çapında bilinen markanın kapanışı, Avrupa tekstil sektöründeki ekonomik krizin son örneklerinden biri oldu.

400 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Passau merkezli şirketin iflas süreci kapsamında genel merkezde çalışan 400 personelin işine son verildi. Markanın ülke genelinde faaliyet gösteren 34 mağazasının da haziran sonuna kadar tamamen kapatılacağı açıklandı.

MALİYET ARTIŞLARI ŞİRKETİ ZORLADI

Sektör analizlerine göre hammaddede yaşanan maliyet artışları, düşen satış hacmi ve küresel ekonomik belirsizlikler Eterna’yı operasyonel olarak sürdürülemez hale getirdi. Alman tekstil markası Domino’nun da benzer gerekçelerle kapanma kararı aldığı belirtildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İFLAS DALGASI BÜYÜYOR

Avrupa’da tekstil ve hazır giyim sektöründe son iki yılda iflas ve konkordato başvurularında büyük artış yaşandığı ifade edildi. Uzmanlar, ekonomik dengelerde iyileşme sağlanamaması halinde önümüzdeki dönemde daha fazla büyük markanın piyasadan çekilebileceği uyarısında bulundu.