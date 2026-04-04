Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla artan enerji fiyatları tüketiciye zam olarak yansıdı. Nisan ayı, enerji faturalarına gelen ağır zamlarla başladı. Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek yapılan zamla, konutlarda elektrik ve doğal gaz fiyatları %25 oranında artırıldı.

Enerji piyasasında yaşanan maliyet artışları, nihai kullanıcıya zam olarak yansıdı. Yapılan son düzenlemeye göre elektrik perakende satış fiyatlarında en yüksek artış oranı, geçim derdiyle boğulan mesken abone grubuna kesildi.

Yeni tarifeye göre zam oranları şu şekilde:

Mesken Abone Grubu: %25

Tarımsal Faaliyetler (Orta Gerilim): %24,8

Kamu ve Özel Hizmetler (Alçak Gerilim): %17,5

Sanayi (Orta Gerilim): %5,8

Doğal gazda "kademeli" zam dönemi

BOTAŞ tarafından ilan edilen yeni toptan satış fiyatları, mutfak ve ısınma giderlerini de doğrudan etkileyecek. Doğal gazda sadece fiyat artışı değil, aynı zamanda konut tüketicileri için "kademeli fiyat uygulamasına" geçildiği de duyuruldu.

Doğal gaz satış fiyatlarındaki ortalama artışlar:

Konut (Evsel) Tüketiciler: %25

Elektrik Üretim Santralleri: %19,42

Sanayi Tüketicileri: %18,61

Yarından itibaren geçerli

Halkın temel ihtiyaç kalemleri olan elektrik ve doğal gaza gelen bu yüksek oranlı zamlar, 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.