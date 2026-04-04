Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde D.K. (21) ile M.Y. (21), E.K. (19), E.Ö. (19) ve S.T. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K., darp edilerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen D.K.’nın beyin kanaması şüphesiyle tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K., E.Ö. ve S.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.