Çorum'da yılın başında yüzde 3 seviyelerinde olan Çomar Barajındaki doluluk oranı, etkili yağışların ardından yüzde 85'lere kadar yükseldi. Su seviyesindeki hızlı artış üzerine belediye ekipleri muhtemel taşkın riskine karşı tedbir aldı.

Çorum'da etkili olan yağışlar, içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesini yükseltti. Güncel verilere göre Yenihayat Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42,68, Çorum Barajı'nda yüzde 84,75, Hatap Barajı'nda yüzde 27,90 ve Koçhisar Barajı'nda yüzde 30,63 seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki artışla birlikte muhtemel taşkın riskine karşı dolu savak alanlarında temizlik, kontrol ve tahliye hazırlıkları başlatıldı. Belediye ekipleri, dere yatakları ve tahliye kanallarında iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Baraj çevresindeki piknik alanında su seviyesinin yürüyüş yolunun bir bölümüne kadar ulaşması üzerine vatandaşların can güvenliği için fiziki önlemler alındı. Bazı alanlar, geçici süreyle kullanıma kapatıldı.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa, yılın başında barajlardaki toplam rezervin yüzde 3 seviyelerinde olduğunu belirterek, bahar yağışlarının su kaynaklarını olumlu etkilediğini söyledi. Kafa, "En dolu barajımız şu an çekim yaptığımız Çomar Barajı. Doluluk oranı yüzde 85 seviyelerinde. Dört barajın ortalaması ise yüzde 34 seviyesinde. Bu da bu seneyi biraz daha rahat geçireceğimiz anlamına geliyor. Yaklaşık 2 aydır baraj seviyesini sürekli kontrol ediyoruz. Dolu savaktan taşma ihtimaline karşı giderlerin kontrolü ve temizlikleri düzenli olarak yapılıyor. Planlarımız ve kontrollerimiz yolunda, her şey kontrolümüz altında" dedi.

Ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Alptekin Şahin ise su seviyesindeki artışa şaşırdığını belirterek, "Eskiden barajın yanına gitmek için yürümek gerekiyordu. Şimdi iki adım atınca suyun buraya kadar geldiğini görüyoruz. Senelerdir suyun bu seviyeye ulaştığını görmemiştim" diye konuştu.

Yusuf Efe Ünlü de su seviyesindeki yükselişin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Piknik yapmak ve köpeğimizi gezdirmek için geldik. Su seviyesi bizi şaşırttı. Geçen yıl burada böyle bir görüntü yoktu. Bu yaz su sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı