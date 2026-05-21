CHP 38.olağan kurultayına ilişkin davada karar açıklandı. Karara göre bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt canlı yayında şu detayları aktardı:

"Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava'nın konusuz kalması kararını geçersiz saydı. Bu karar doğrultusunda eski genel başkan göreve yeniden devam edecek.

Bununla birlikte ihtiyati tedbir kararı da alındığı için temyiz süreci devam etmekle birlikte kongre öncesi döneme dönülmüş oluyor."

CNN Türk'e konuşan hukukçu Şükrü Aksu, yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetimin görevine devam edemeyeceği bir karar anlamına geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu karar kesinleşinceye kadar görevine devam edecek. Şu an itibarıyla Sayın Özgür Özel'in görevi sona ermiştir. Şu an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu şu an itibarıyla hukuken geri döndü." ifadelerini kullandı.