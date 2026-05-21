Hastalık nedeniyle hastanede bir süredir tedavisine devam edilen 46 yaşındaki İsmail Barış Coşgunsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Coşgunsu’nun cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gelecek Partisi Adalet ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Saadet Partisi Genel Merkez Çorum İl Müfettişi Faruk Cıdık, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

