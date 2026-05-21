İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yaparak parti çalışmalarını değerlendirdi, yol haritasını belirledi.

Bu arada İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına Orhan Demir atandı.

GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı, Genel Başkan Dervişoğlu’nun grup toplantısına katıldı.

Daha sonra Genel Başkan Dervişoğlu ile özel bir toplantı yapan Çorum İl Başkanı Hakan Tekercioğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, parti çalışmalarını, geleceğe yönelik plan ve hedefleri ele alarak gündemi değerlendirdi.

YENİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI ORHAN DEMİR

Çorum heyeti, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile de bir görüşme yaptı. Teşkilat Başkanı Yasin Öztürk, Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Orhan Demir’in atama yazısını imzalayarak, başarılar diledi.

İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, mevcut Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen’in aile sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldığını, yerine Orhan Demir’in atandığını bildirdi.

Tekercioğlu, Cemil Sözen’e partiye olan hizmetleri nedeniyle teşekkür ederken, yeni Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir’e de başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK