Eğitim-İş Çorum Şubesi’nde yapılan bir toplantıyla memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zam mağduriyetine karşı bir hukuk mücadelesi başlatıldı.

2023 Temmuz ayında görevdeki memurlara verilen ancak memur emeklilerinden esirgenen seyyanen zam tartışması, Çorum’da yargıya taşınıyor. Eğitim İş Çorum Şubesi ev sahipliğinde yapılan geniş katılımlı toplantıda; emekli sendikaları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarları bir araya gelerek ortak hareket etme kararı aldı.

Toplantı Eğitim İş Hukuk ve TİS Sekreteri Tuğcan Demirel ve Eğitim İş Bölge Avukatı Süleyman Arda Afat öncülüğünde yapıldı. Toplantıya; Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve sendika yönetimi, CHP Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası Genel Merkez MYK Üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ADD yönetim kurulu üyeleri, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Eker, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Muhtar Azası Elvan Sadeçolak ile emekliler katıldı.

“EMEKLİ FAKİRLEŞTİ”

Toplantıda yapılan ortak açıklamada, memur emeklilerinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği ve anayasal eşitlik ilkesinin zedelendiği vurgulandı. 2023’te verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli maaşlarına dahil edilmemesinin, çalışan ile emekli arasındaki maaş uçurumunu tarihin en yüksek seviyesine çıkardığı belirtildi.

GÖZLER AYM’DE

Toplantıda katılımcılara, Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde devam eden 2026/19942 Esas numaralı bireysel başvuru dosyası hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. Emeklilerin bu dosyada doğrudan hukuki menfaatinin bulunduğu ifade edilerek, yargı sürecinin hızlandırılması için kitlesel bir dilekçe hareketi başlatılması kararlaştırıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE

BÜYÜK BULUŞMA

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Çorum’da yaşayan emekliler ve destek veren sivil toplum kuruluşları, hak arama mücadelesine destek veriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hak kaybımızın giderilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bu adaletsizliğe dur demesi için sesimizi yükseltiyoruz. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da Çorum Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Ardından, hazırladığımız 'ivedilikle inceleme' talepli dilekçelerimizi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere adli makamlara teslim edeceğiz.”

TÜM EMEKLİLERE ÇAĞRI

Eğitim İş Çorum Şubesi’ndeki toplantı sonunda, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri; tüm emekli vatandaşları Çarşamba günü adliye önünde yapılacak olan hak arama mücadelesine dilekçe vererek destek vermeye davet etti.

“Emekli sahipsiz değildir" mesajının verildiği toplantı, hazırlanan dilekçe taslaklarının incelenmesi ve imza süreçlerinin planlanmasıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi