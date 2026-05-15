Bilimsel Eczacılığın 187. yıldönümü, 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Haftası etkinliklerini kutlayan 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve Yönetim Kurulu duygulandıran bir vefa örneğine imza attı.

Çorum Eczacı Odası, mesleki faaliyetlerini daha çağdaş, işlevsel ve kurumsal bir ortamda sürdürebilmek amacıyla Kale Mahallesi Ata Caddesi üzerinde toplam 450 metrekare kapalı kullanım alanı ve 50 metrekare arşiv alanına sahip olan yeni hizmet binasının açılışı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 20 yıldır Kulaksız Sokak üzerinde bulunan binasında hizmet ettikten sonra kendi modern binasına taşınan ve 19 Haziran’da da açılışını yapmayı hedefleyen Çorum Eczacı Odası yönetimi Bilimsel Eczacılığın 187. Yıldönümü ve 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları kapsamında önemli bir açılışa da evsahipliği yaptı.

Çorum Eczacı Odası’nın kurucu ve Onursal Başkanı olan ve 14 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüren Eczacı Şefkat Güler’in ismi odanın yeni hizmet binasının girişinde bulunan fuaye alanına verildi.

Çorum Eczacı Odası’nda düzenlenen geleneksel pide-ayran etkinliğine katılan Eczacı Şefkat Güler’i fuayene alanında isminin yazılı bulunduğu ancak örtü ile kapalı alana davet eden Oda Başkanı Erol Afacan, bugüne kadar gerek odaya gerekse mesleklerine hizmetleri için teşekkür ettiği Güler’e bir sürprizleri olduğunu kaydederek örtüyü kaldırdı. “Eczacı Emine Şefkat Güler Fuaye Alanı” yazısını gören Şefkat Güler’in duygulandığı gözlendi.

Şefkat Güler’in odanın kuruluşundan bugüne eşinden, işinden ve çocuklarından feragat ederek fedakarca önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Erol Afacan kendisine bir kez daha teşekkür ederek elini öptü.

Böyle bir sürpriz beklemediğini ve çok şaşırdığını kaydederek gözleri dolan Şefkat Güler de “Keşke babam da bu günleri görseydi. Ama en kısa zamanda torunumu buraya getireceğim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum” diyerek yapılan vefa örneğine teşekkür etti.

ŞEFKAT GÜLER KİMDİR

1961 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu Afyon’ da, ortaokulu Eti Ortaokulu'nda, liseyi Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanarak 1984 yılında mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Çorum SSK Hastanesi'nde kurum eczacısı olarak görev yaptı. 1988 yılında, sahibi ve mesul müdürlüğünü yaptığı Albayrak Eczanesi’ni açtı. 2002 yılında Çorum Eczacı Temsilciliği’ne seçildi. 2003 yılında Çorum Eczacı Odası Kurucu Başkanlığı'na seçilerek 2013 yılına kadar; 5 dönem Çorum Eczacı Odası Başkanlığı görevini sürdürdü. 2013 yılı Kasım ayında gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği 39. Olağan Büyük Kongre’de yapılan seçimlerde Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi olarak seçilen Güler, 40. ve 41.Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğine yeniden seçildi. Güler, 2019 yılında yapılan seçimde de yeniden başkanlığa seçilerek bir dönem daha başkanlık yaptı.

Evli ve bir çocuk annesidir.

