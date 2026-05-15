Şair ve yazar Nazım Hikmet’in yaşamından ve eserlerinden ilham alınarak sahneye taşınan “Nazım” adlı müzikal tiyatro oyunu bugün (15 Mayıs 2026 Cuma günü) Çorum Dost Oyuncuları Şahin Örgel Sahnesinde perde açıyor.

Yönetmenliğini ve oyunculuğunu Ahmet Erdem Kayalı’nın üstlendiği oyun, canlı müzik eşliğinde sahneleniyor.

Şiir ile tiyatroyu aynı sahnede buluşturan yapım, yalnızca bir biyografi anlatısı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda umut, memleket özlemi, aşk ve özgürlük kavramlarını sahne estetiğiyle yeniden yorumluyor.

Turnesine devam eden “Nazım” oyununun yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı Çorum’lu sanatseverleri bugün saat 20.00’de Dost Oyuncuları Şahin Örgel Sahnesine davet etti.

