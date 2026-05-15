Saat Kulesi’nde başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sait Aydın, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile çok sayıda vatandaş katıldı. “Aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbâle yükselen Türkiye” sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Kadeş Barış Meydanı’na kadar yürüdü.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Psikolog Semanur Sarıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2026-2035 yıllarının “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Sarıca, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Sarıca, “Hem Birleşmiş Milletler’in Aile Yılı olarak ilan ettiği bugün hem de Bakanlığımızın ilan ettiği Milli Aile Haftası öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. İlimizde Aile Yılı etkinlikleri devam edecek.” ifadelerini kullandı.