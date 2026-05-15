Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Yiğitoğlu açıklamasında, çiftçilerin asırlardır bu topraklara gönül verdiğini, alın terleriyle sadece üretime değil ülkenin geleceğine de sahip çıktıklarını ifade etti.

“Bugün çiftçilerimiz; artan mazot, gübre, tohum, yem ve elektrik maliyetleri altında ezilmesine rağmen ülkesine ve milletine olan bağlılığı nedeniyle üretmekten vazgeçmemektedir. Ancak emeğinin karşılığını alamayan üreticimizin yaşadığı sıkıntılar her geçen gün büyümektedir” diyen Yiğitoğlu, tarımdaki yanlış politikaların çiftçiyi yalnız bıraktığını belirtti.

Tarlada 5 liraya mal edilen ürünün market raflarında 30 liraya satılmasının hem üreticinin hem de vatandaşın vicdanını yaraladığını ifade eden Resul Yiğitoğlu, üretici ile tüketici arasında adil bir dengenin kurulması gerektiğini vurguladı.

“Aracı değil, alın teri kazanmalıdır” ifadelerini kullanan CHP Merkez İlçe Başkanı Yiğitoğlu, çiftçinin emeğinin değersizleştirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Gençlerin tarımdan kopmaması için planlı ve sürdürülebilir destek politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yiğitoğlu, sadece dönemsel hibelerin değil; üreticiye güven veren alım garantilerinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Afet dönemlerinde gerçek zarar tazminlerinin zamanında ödenmesi gerektiğini ifade eden Yiğitoğlu, su kaynaklarının korunması ve yerli tohumun teşvik edilmesinin de tarımın geleceği açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Resul Yiğitoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Çiftçi biterse üretim biter, üretim biterse Türkiye kaybeder. Tarım biterse memleket biter. Bu nedenle vatandaşlarımızı yerli üreticiye sahip çıkmaya davet ediyor, alın teriyle toprağı işleyen tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.”

Muhabir: SELDA FINDIK