Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 426 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 310 liradan satılıyor.

FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRIYOR

Orta Doğu'ya ilişkin gelişmeler takip edilirken ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

BASKI OLUŞACAK

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 440 dolardan işlem görüyor.Para ve Altın Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, petrol fiyatlarına bağlı olarak artabilecek enflasyonun, merkez bankalarını faiz artırımlarına yönlendirebileceğini belirtti. Olası faiz artışlarının ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Yıldırımtürk, bu durumun altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği ya da daha uzun bir zaman dilimine yayabileceği dile getirildi.