Şirketin eski ortaklarından Zafer Toksöz, devir işlemine tepki göstererek, “Yarım yüzyıla yaklaşan birikimle oluşturulan bu değer ne yazık ki yok pahasına yabancıların eline bırakıldı” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE DİKKAT ÇEKEN SATIŞ

Portföyünde Majezik, Lansor, Selectra, Ator, Neruda ve Cempes gibi yaygın kullanılan ilaçları bulunduran Sanovel, yıllık yaklaşık 300 milyon kutu üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önemli üreticileri arasında yer alıyor. FDA onaylı tesislere sahip olan şirketin çoğunluk hisselerinin devri, ilaç sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Daha önce 2020 yılında şirket hisselerinin yüzde 30’u, 200 milyon dolar karşılığında uluslararası yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma devredilmişti. Bu hafta gerçekleşen son satışla birlikte çoğunluk hisseler Afendis Capital Management’a geçerken, satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖNETİMDE DEĞİŞİM SÜRECİ

Satışın ardından şirketin yönetim yapısında da önemli değişiklikler yaşandığı öğrenildi. Sanovel’in kurucusu Erol Toksöz’ün 2012 yılında, eşi Sebahat Toksöz’ün ise 2021 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Kardeşler Zafer Toksöz ile Ahmet Toksöz arasında şirket hisseleri ve taşınmazların paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlık, yargıya taşınırken, bu süreç şirket yönetimine de yansıdı.

“SORUN KURUMSALLAŞMA DEĞİL, MİRAS HUKUKU”

Zafer Toksöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada satış sürecini eleştirerek, Türkiye’de aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. İşte Zafer Toksöz’ün açıklaması; “Bugün itibarıyla Sanovel İlaç daki yönetim kurulu üyeliğim sona ermiştir Daha önce hissemi de satmış olduğumdan dolayı artık herhangi bir bağım kalmamıştır Bunca yıldır emeğimi alın terimi esirgemeden , durmadan çalışmama rağmen rağmen, üstüme düşeni fazlası ile sorumluluk almama rağmen ; bugün yarım yüzyıla yakın bir sürede oluşmuş mükemmel bir değeri maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırmış bulunmaktayız

Türkiye de neden üçüncü nesile bu tip şirketlerin kalmadığına örnek olarak hep uzmanlar kurumsallaşamamaktan bahseder. Oysa son beş senedir kurumsallaşamamış bir firma nasıl oldu da profesyonellerin elinde değerini korumayı başardı, bu da bir örnek olarak tarihe not düşülsün Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasına elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar ; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukuğunda; trust, foundation gibi yapıların uygulansa bile , ölüm sonrası kolaylıkla hukuki süreçler ile tıkanması veya bozulması, başka hırsları olan kişilerin bilgi becerileri yetmediğinde etraflarındaki pirhanaların eline düşmesine yol açmaktadır

Kumdan altın yaratan bir neslin kurduğu bu değerler çarçur olurken, maalesef kurucuların mezarda kemiklerinin sızlamasına yol açar, böyle de devam eder gider

Toksözlerin ilaç dan çıkma vakti gelmiş demek ki , ne yapalım !

Takdiri ilahi böyleymiş , bakalım daha neler gösterecek hayat.”