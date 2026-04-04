Mart ayı enflasyonunun %1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, kamu görevlileri için yılın ilk yarısı adına belirlenen %11’lik artış oranının neredeyse tamamının tükendiğini vurgulayan Fatih Okumuş, şunları kaydetti:

“Son iki yıldır Hakem Kurulu’nun hatalı kararları neticesinde yapılan artışlar, ne yazık ki 2-3 ay içerisinde enflasyon karşısında erimektedir. Önümüzdeki üç ay boyunca kamu görevlilerimizin alım gücü reel olarak düşmeye devam edecektir. Resmi rakamlar ile hane halkının zorunlu harcama sepetindeki gerçek fiyatlar arasındaki makasın açılması, memurumuzun omuzundaki yükü daha da ağırlaştırmaktadır.”

“MALİYET ARTIŞLARI İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE YANSIYOR”

Bölgesel savaşların ve küresel belirsizliklerin enerji maliyetlerini tetiklediğini belirten Okumuş, ulaştırma maliyetlerindeki artışın piyasadaki tüm ürünlere yansıdığını ifade etti. Okumuş, "Kamu görevlilerimizin kaybı; tutmayan hedefler, adil olmayan artışlar ve reel alım gücü kaybı olarak karşımızda durmaktadır. Enflasyonla mücadelenin bedeli sadece emeğin alın terinden ve kamu görevlisinin cebinden ödenmemelidir” dedi.

“ACİL SEYYANEN ZAM”

TÜİK’in piyasa gerçeklerini daha net görmesi gerektiğini savunan Okumuş, çözüm önerilerini sıraladı:

“Hakem Kurulun öngörüsüz kararlarının faturası çalışana kesilmemelidir. Enflasyon farkı artık bir zam değil, paranın değer kaybının telafisidir. Gerçek bir rahatlama için refah payı şarttır. Memur ve emeklilerimiz için Temmuz ayı beklenmeden, yaşanan kayıpları karşılayacak acil bir seyyanen zam planlanmalıdır.

Devletimizin, memurunu ve emeklisini enflasyon canavarına ezdirmeyeceğine olan inancımızı korumak istiyoruz. Hakem Heyeti’nin hatasından dönülmeli, kamu çalışanlarımızın haklı beklentisi ivedilikle karşılanmalıdır.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ