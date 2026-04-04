BBP Genel Başkanı Destici, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 29'uncu yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettiği fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda Destici, “MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 29'uncu sene-i devriyesinde kabri başında dua, rahmet ve şükranla yad ediyor; aile efradı, MHP camiası, dava arkadaşları, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım da Genel Başkan Destici’nin Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ederek rahmet ve şükranla yadettiğini belirtti.

Bilindiği gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret ederek dua okumuştu.

