Çorumlu Müzehhip Tuba Asiltürk İlhan, uzun yıllara dayanan birikimini “Rokoko” adlı kitabında bir araya getirdi. Eser, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenen görkemli bir lansman gecesiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat ve kültür dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, tezhip sanatçıları Nilüfer Kurfeyz ve Selim Sağlam da yer aldı. Programda, 18. yüzyılın estetik anlayışını yansıtan Rokoko sanat akımının incelikleri ve tezhip sanatına yansımaları ele alındı.

Üniversite yıllarında tezhip sanatıyla tanışan İlhan, geleneksel motifleri Batı kökenli Rokoko üslubuyla harmanlayarak özgün bir sanat dili oluşturdu. Sanatçı, kitabına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kökleri geçmişe dayanan, uçları ise yeniden yeşeren Rokoko tezhibini bir kitap haline getirmek ve tarihe kalıcı bir iz bırakmak, sanatıma duyduğum derin saygının bir gereğiydi.” ifadelerini kullandı.

Kendi atölyesinde ve çeşitli eğitim kurumlarında tezhip sanatını yeni nesillere aktarmaya devam eden İlhan, bugüne kadar birçok karma sergide yer aldı. Sanatçı; tezhip, tarama halkâr ve şükufe gibi farklı tekniklerde ürettiği eserlerle dikkat çekiyor.