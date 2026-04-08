Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Akademik çalışmalar, ortak projeler ve işbirliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Prof. Dr. Işık, TSO’nun paydaşları arasında yer aldığı “Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Abdal Ata Sempozyumu” kapsamında kaleme aldığı kitabı Başaranhıncal’a armağan etti.

Çetin Başaranhıncal, nazik ziyareti ve hediyesi için Prof. Dr. Zekeriya Işık’a teşekkür etti.

