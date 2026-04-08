İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yönelik tohum teslimatı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş’ın katılımıyla düzenlenen programda 2 bini aşkın üreticiye yüzde 50 hibeli tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında Bin 6 üreticiye 113 bin 750 kilogram nohut tohumu, Bin 134 üreticiye ise Bin 648 ünite yerli ve milli yağlık ayçiçeği tohumu teslim edildi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, kurum personeli ile çok sayıda üretici katıldı.

Programda konuşan İl Müdürü Hasan Taş, TAKE Projesi ile nadas alanlarının üretime kazandırıldığını belirterek, “Stratejik arz açığı bulunan ürünlerin üretimini artırmayı ve üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyoruz. Sürdürülebilir tarım ve yerli üretimin desteklenmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Sağlanan desteklerle birlikte il genelinde bitkisel üretimin artırılması, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığı da ifade edildi.

Konuşmaların ardından İl Müdürü Taş ve Ziraat Odası Başkanı Özdemir üreticilere tohumları dağıttı. Program, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi.

