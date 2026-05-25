Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, paylaşmanın ve kardeşliğin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mesajında Kurban Bayramı’nın getirdiği manevi iklime dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlık, huzur ve esenlik içinde kavuşturan Yüce Mevla’ya hamdolsun. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, küskünlerin barıştığı, sevgi ve saygının katlanarak büyüdüğü, gönül köprülerinin kurulduğu çok özel günlerdir. Kurban, sadece bir ibadet değil; aynı zamanda paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en güzel sembolüdür. Bu bayramda da sofralarımızı, aşımızı, sevgi ve muhabbetimizi paylaşarak kardeşliğimizi pekiştireceğiz."

"ÇORUM BELEDİYESİ OLARAK

TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Hemşehrilerinin huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm birimlerle sahada olacaklarını belirten Aşgın, “Temizlikten ulaşıma, zabıta hizmetlerinden kurban kesim alanlarına kadar her detayla Çorum halkının yanında olacağız.” dedi.

Başkan Aşgın mesajında, “Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramın; şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: RIFAT KARA