Vali Ali Çalgan, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, sevgi, saygı ve paylaşma duygularının bu dönemlerde daha da anlam kazandığını ifade etti.

Bayramların, kırgınlıkların sona erdiği, dostlukların pekiştiği ve ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği önemli zamanlar olduğunu belirten Çalgan, Kurban Bayramı’nın kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Vatandaşlara bayram süresince önemli hatırlatmalarda da bulunan Çalgan, büyüklerin ziyaret edilmesi, küçüklerin sevindirilmesi ve yardıma muhtaç kişilerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülere de çağrıda bulunan Vali Çalgan, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için dikkatli ve sabırlı olalım” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan mesajında ayrıca, Kurban Bayramı’nın huzur, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, tüm Çorumlu vatandaşların bayramını kutladı.

Muhabir: SELDA FINDIK