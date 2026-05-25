Türk basınında uzun yıllar ekonomi gazeteciliği ve köşe yazarlığı yapan Vahap Munyar, Ekonomim'de yer alan köşesinde Çorum'u konu aldı.

Çorum Belediyesi'nin zengin mutfak kültürünü uluslararası arenada tanıtmak ve şehri gastronomi alanında UNESCO listesine dahil ettirmek amacıyla "Gastro Çorum Projesi" başlattığını hatırlatan Munyar, köşe yazısında projenin detaylarını paylaştı.

İşte Munyar'ın 'Hattuşa, UNESCO’daki 40’ıncı yılını kutluyor, ‘Açık Ateş’le gastronomi listesini gözlüyor' başlıklı köşe yazısı;

ÇORUM Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar’ın ardından gastronomiyle “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na girmesi için kolları sıvarken, Anadolu Halk Mutfağı Derneği kurucularından, araştırmacı, yazar Adnan Şahin’den danışmanlık alma yolunu seçti.

Tokatlı olan, Çorum’u, gastronomisini yakından bilen Adnan Şahin, gastronomisiyle dikkatleri çekmek için Çorum Belediyesi’ne bir “Açık Ateş Festivali” önerdi:

- Çorum’u dünyaya tanıtmak için öncelikle Berlin Turizm Fuarı’na katılmanızda fayda var. Ayrıca Çorum’un pişirme tekniklerini vitrine çıkarmak üzere “Açık Ateş Festivali” düzenleyelim. Dünyadan ünlü şefleri getirip bu tekniği deneyimlemelerini sağlayalım.

Halil İbrahim Aşgın, Adnan Şahin’in önerilerini dikkate aldı. Çorum’u dünya turizm sektörünün buluştuğu Berlin Fuarı'nda bir anlamda vitrine çıkardı. Aynı zamanda “Açık Ateş Festivali” için de çalışmalar başlatıldı, tarih belirlendi:

Çorum Açık Ateş Festivali, 3-7 Haziran 2026…

Gastronomi yazarlığının yanı sıra bu konuda düzenlenen organizasyonlarda kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti de veren Zeynep Kakınç, 10 gün önce Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın imzalı davetiyeyi gönderdi:

Çorum’un Yeni Hikayesini Birlikte Konuşalım

Başkan Aşgın, davetiyede konuyu özetledi:

Bazı şehirler vardır, sahip oldukları zenginliğe rağmen hikayeleri yeterince anlatılamamıştır. Çorum da onlardan biri.

Oysa bu topraklar, köklü medeniyet mirası, üretim kültürü, paylaşım geleneği ve güçlü gastronomik hafızasıyla çok katmanlı bir hikaye anlatıyor.



Çorum’u sadece geçmişiyle değil, geleceğe taşıyacağı vizyonuyla yeniden konuşuyoruz. “UNESCO Gastronomi Şehri” adaylık sürecimiz de bu yaklaşımın önemli bir parçası.

Üreten ve dönüşen Çorum’un yeni hikayesini paylaşmak, birlikte konuşmak istiyoruz.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın’la Adnan Şahin’in eşi Deniz Şahin’in yönettiği, “Michelin Bib Gourmand” listesinde yer alan “SADE Beş Denizler Mutfağı” adlı restoranda düzenlediği toplantıda buluştuk. Aşgın’a Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ile Adnan Şahin de eşlik etti.

Adnan Şahin, Çorum mutfağının pişirme teknikleriyle fark yarattığını belirtirken, Belediye Başkanı Aşgın, kentin gastronomiyle ilgili gücünü ortaya koymak için Hititliler dönemine kadar uzandıklarını vurguladı...

