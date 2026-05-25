Çorum’da son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar, barajlardaki doluluk oranını üst seviyelere taşıdı. Bu kapsamda Çorum Barajı’nda su seviyesi maksimum kapasiteye ulaşırken, olası taşkın risklerine karşı kontrollü su tahliyesine geçildi.

Yetkililer, baraj savaklarının açılmasıyla birlikte suyun taşkın kanalına yönlendirildiğini belirterek, işlemin kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi